Il y aura de larges éclaircies dans la plupart des régions ce lundi matin. Ensuite, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux pouvant être à l'origine de quelques giboulées, ou d'un peu de neige fondante en Ardenne. Les maxima seront compris entre 4 degrés en Hautes-Fagnes et 10 degrés dans le centre; ils se situeront autour de 9 degrés au littoral, selon les dernières prévisions de l'IRM.

Ce lundi soir, une dernière averse restera possible localement et le ciel se dégagera. Cette nuit, le temps deviendra donc sec et peu nuageux à serein. De faibles gelées en de nombreux endroits sont attendues, avec des minima de -5 degrés en Haute Belgique à 0 degré dans le centre. Seul l'ouest du pays conservera des températures positives avec des minima autour de +3 ou +4

La journée de mardi débutera avec un temps assez ensoleillé mais très frais. Ensuite, les champs nuageux deviendront plus nombreux et pourraient laisser échapper quelques rares ondées locales; le temps restera toutefois sec en beaucoup d'endroits. En fin d'après-midi ou en soirée, des pluies atteindront le nord-ouest du pays, avant de s'étendre aux autres régions durant la nuit. Les maxima seront compris entre 5 ou 6 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 9 ou 10 degrés en plaine.