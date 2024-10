Muriel Robin quitte le tournage de l'émission "LOL, qui rit sort !" en claquant la porte: "On n'a jamais vu ça"

Malgré les tentatives de l’équipepour calmer la situation, un conflit aurait éclaté entre l’actrice et l’une des productrices de l’émission. L’altercation serait allée "assez loin", selon des membres de l’équipe présents sur place.

"Elle était exécrable"

Dans les colonnes du magazine Public, un membre de l’équipe n’hésite pas à donner plus de détails sur cet incident houleux : "Elle était exécrable, et mauvaise joueuse. Quand elle a rigolé, ce qui est interdit dans le jeu, elle a refusé de le reconnaître, et a pété un plomb. Il a fallu interrompre le tournage et lui montrer les rushes. Après, elle a prétendu que d’autres candidats avaient rigolé et qu’eux n’étaient pas sanctionnés. On n’a jamais vu ça ! C’était irréel", confie la source. Un autre membre de l’équipe la décrit même comme "flippante".

Résultat de cet épisode tendu la participation de Muriel Robin dans cette cinquième saison de "LOL, qui rit sort !" serait fortement réduite. "Muriel est allée très loin. On a coupé la moitié des séquences avec elle, voire 70 %. On ne la verra que très peu au montage. Souvent, elle ratait ses vannes et était furieuse", affirme une autre source proche de l’émission.