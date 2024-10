"Il est vraiment de nouveau heureux": Thierry Hazard se réjouit de la nouvelle vie d'Eden

À l'approche du match entre Anderlecht et la RUTB, Thierry Hazard s'est confié sur la nouvelle vie et la fin de carrière d'Eden Hazard. Et il ne regrette rien.

Le papa de la fraterie, Thierry, s'est d'ailleurs confié sur la nouvelle vie de son aîné. "Aujourd’hui, il est vraiment de nouveau heureux. Les matchs de gala lui permettent de vivre les plaisirs du foot amateur qu’il n’a pas connus: on fait deux mi-temps pour surtout profiter de la troisième. Aujourd’hui, il peut fumer une cigarette s’il en a envie ou même… manger un hamburger", a-t-il déclaré auprès de nos confrères de Sudinfo.

"Eden aurait-il dû faire une plus belle carrière encore ? Mais non ! Eden a joué au foot car c’était un plaisir. Mais à la fin, je n’allais plus le voir car je lui disais : ‘C’est un spectacle, donne du plaisir aux gens comme avant à Chelsea et avec les Diables. Mais pour en donner, il faut en prendre. Or, tu n’en prends plus, tu ne m’en donnes plus, donc réfléchis bien ou arrête’ . Il a laissé tomber une année de contrat au Real au lieu de s’asseoir dessus", a ensuite ajouté Thierry Hazard.

Du Hazard dans le texte.

