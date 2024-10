"La justice nous abandonne": énorme déception pour les victimes des attentats de Bruxelles à la clôture du procès

Les victimes des attentats de Bruxelles qui se sont rendues aujourd'hui à la cour d'assises de Bruxelles ont été extrêmement déçues. L'arrêt de plus de 600 pages sur le statut des victimes et les indemnisations auxquelles elles ont droit n'a pas été lu. La séance s'est donc clôturée en quelques minutes, sans un mot à l'attention des victimes.

Ça fait des années qu'elle attend ce moment, la fin du procès lié aux attentats de Bruxelles. Le jour de l'attaque, Claire était à l'aéroport et souffre depuis du syndrome de stress post-traumatique. Elle a demandé des indemnités à titre moral et est à quelques secondes de savoir si elles lui seront accordées. "Je suis un peu stressée, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais j'avais besoin d'être ici aujourd'hui pour boucler la boucle. J'ai assisté au procès pendant plusieurs mois et j'avais besoin d'être ici pour terminer ce chapitre", explique Claire, visiblement stressée.

Mais à la surprise de la famille, la présidente de la cour ne lit pas l'arrêt, qui fait plus de 600 pages. Il sera communiqué par mail aux victimes et à leurs avocats. L'un des plus longs procès que la Belgique ait connu se termine en quelques secondes.