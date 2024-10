Scènes de chaos après les inondations en Espagne: "On a vu des gens se faire emporter et couler", témoigne Julien à Paiporta

Au cœur de ce décor d'horreur, une voix française, celle de Julien, installé sur place depuis cinq ans. "Quand on est descendus au petit matin, on a vu que le mur qui séparait l'immeuble du restaurant est tombé", raconte-t-il.

Julien se souvient de chaque image, lorsque le torrent est arrivé pour tout emporter. "Il y avait des gens qui voulaient à tout prix aller jusqu'à leur maison. J'imagine qu'ils avaient de la famille ou leurs enfants...", poursuit-il. "Pas loin, on a vu des gens se faire emporter et couler. Il y a une personne qui est restée accrochée à un lampadaire pendant quelques temps. Il a coulé. En trois minutes, la rue était complètement inondée. Ça a duré des heures."

"On a perdu beaucoup de monde"

Le niveau de l'eau était trop élevé. L'ensemble des habitations situées en rez-de-chaussée a été submergée. Certaines personnes sont ainsi bloquées dans leur appartement isolé depuis deux jours. Les moyens sont parfois archaïques: un seau et une corde pour faire monter un peu de nourriture et de l'eau. "C'est catastrophique", se désole une habitante. "On a perdu beaucoup de monde. Beaucoup de nos proches sont décédés. C'est le pire parce que pour ça, on ne peut plus rien faire. On peut s'entraider avec ce qu'on a, mais le reste ne reviendra plus..."

D'autres parviennent à sortir de chez eux. L'importance dans l'immédiat est d'aller chercher de l'eau, notamment pour les plus jeunes. "On est beaucoup de mamans dans cette situation, avec de jeunes enfants qui n'ont rien à manger, rien à boire", affirme une mère de famille. "Et surtout, on ne sait pas où cuisiner. Tous les enfants ont besoin de lait ou d'un repas." Cette dernière garde dans son téléphone le souvenir de ce moment où sa vie a basculé. "Je ne savais pas quoi faire. Ma maman était au supermarché parce qu'elle rentrait du travail. Elle n'a pas pu rentrer à la maison. .." L'ampleur des dégâts semble s'étendre à l'infini. Tout est à refaire: des centaines de carcasses s'entassent comme un cimetière de véhicules.