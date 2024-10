Inondations en Espagne: le bilan atteint 158 morts, il y a encore "des dizaines de disparus"

Depuis hier, les autorités espagnoles, dont le président du gouvernement Pedro Sanchez, appellent les habitants de l'Est, du Sud et de la Catalogne à la prudence face à la persistance du phénomène météorologique de la "DANA", également connue sous le nom de goutte froide. Les services météorologiques avaient déjà annoncé une journée compliquée ce jeudi, avec les derniers effets de la dépression qui devaient toucher Castellón et le nord de la région de Valence ce matin. Cependant, la situation s’est avérée pire que prévu, poussant l’agence nationale de météo à renforcer ses alertes.

"La priorité, actuellement, est de retrouver les victimes" encore ensevelies sous les décombres "et les disparus", a déclaré M. Sánchez à la presse au terme d'une visite à Valence, capitale de la région éponyme, qui a enregistré le plus grand nombre de victimes. M. Sánchez n'a pas précisé le nombre des disparus, mais plus tard, le ministre de la Politique territoriale, Ángel Víctor Torres, a parlé de "dizaines de disparus", dans une conférence de presse.