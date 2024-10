Dépression Kirk: des résidents et des chiens d'un camping à Couvin évacués par un hélicoptère militaire

En raison des fortes précipitations, le centre-ville s'était retrouvé partiellement inondé durant la nuit, compliquant fortement les conditions de circulation. Sur le coup de 22h, un plan d'urgence et d'intervention a été déclenché au niveau communal. Un petit ruisseau, l'Eau Noire, qui coule à proximité du centre de Couvin a débordé. Le service technique de la Ville et les secours se sont rendus sur place.

Vers 02h00 du matin, les pompiers de la zone Dinaphi (Dinant/Philippeville) ont évacué un camping à Petigny. "Le camping Le Caillou d’Eau a été envahi par l’Eau Noire. Une vingtaine de personnes ont été évacuées par nos équipes de sauvetage en eaux vives à 00h30", ont indiqué les pompiers. Vers 03h00, les plongeurs y ont également sauvé deux chèvres et un bouc "au bord de la noyade". "Ils ont été chargés dans le bateau pour évacuation et examinés par un vétérinaire", a précisé le porte-parole Patrice Liétart.

Notre journaliste Melinda Bilmez était sur place ce jeudi matin. A 7h, elle a évoqué la situation compliquée: "On vient tout juste d'arriver au camping. Impossible pour nous de passer en voiture, l'entrée du camping est complètement sous eaux, il y a même du courant et donc on va être très prudents. On a d'ailleurs préféré enfiler nos bottes pour tenter de rejoindre l'entrée du camping", explique-t-elle en direct sur bel RTL. "En fait, c'est le cours d'eau situé ici à quelques mètres, l'Eau Noire, qui a débordé hier soir et qui a inondé ce camping à cause de la dépression Kerk", a ajouté la journaliste.

Au milieu de la nuit, le bourgmestre de Couvin Claudy Noiret semblait indiquer que la situation était sous contrôle. La phase communale a d'ailleurs été levée durant la nuit, mais le centre de Couvin était toujours sous eau en début de matinée ce jeudi. Vers 7h30, le mayeur a décidé de déclencher à nouveau le plan d'urgence communal.