Kirk: plusieurs dépassements des seuils d'alerte dans les bassins wallons

Les seuils d'alerte, avec des débordements significatifs à même d'affecter les habitations et les infrastructures, ont donc été franchis cette nuit sur la Lesse amont et la Lhomme, avec un pic attendu pour la fin de matinée.

Les seuils d'alerte ont aussi été franchis cette nuit sur la Semois amont et la Vierre, et les seuils de préalerte ont été franchis sur la Semois moyenne, la Chiers et la Sûre. Les seuils d'alerte devraient être atteints jeudi vers la mi-journée pour ces bassins.

Pour la Semois aval, le seuil de préalerte devrait être franchi jeudi fin de matinée, et le seuil d'alerte jeudi en soirée.

Plusieurs cours d'eau restent placés en phase d'alerte de crue de manière préventive jeudi matin, selon les services d'hydrométrie de Wallonie. C'est le cas pour les bassins de l'Amblève, Vesdre, Our et Ourthe, des bassins de l'Eau Noire et de l'Eau Blanche, et les affluents de la Haute Meuse.

Les seuils d'alerte ne devraient pas être atteints sur les affluents de la basse Meuse, en province de Liège, précises les services wallons.