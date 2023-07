Des averses orageuses s'abattront sur la Belgique ce dimanche

Les maxima se situeront aux alentours de 23°C en bord de mer et varieront entre 27 et 33°C dans l'intérieur du pays.

Ces averses orageuses persisteront encore temporairement au cours de la soirée et de la nuit de dimanche à lundi. Puis, le temps redeviendra plus calme avec un ciel davantage dégagé. Des nuages bas et du brouillard pourront néanmoins se former sur le sud­-est du pays. Les minima seront compris entre 15 et 18°C.

Lundi, la journée débutera sous le soleil et quelques bancs de nuages bas ou de brouillard sur l'est du pays.

Périodes ensoleillées et passages nuageux se partageront ensuite le ciel. Le temps restera sec dans la plupart des régions mais une petite averse isolée n'est pas exclue.