Prévisions météo: une bonne nouvelle annoncée pour ce vendredi, voici ce qui nous attend ce week-end

Le temps restera sec vendredi mais la grisaille matinale sera parfois tenace. Ensuite, de plus larges éclaircies devraient se former, excepté sur l'ouest et le nord-ouest du pays, où le temps pourra rester très nuageux toute la journée, selon les prévisions matinales de l'Institut royal météorologique. Les maxima varieront entre 2 et 5 degrés sous un vent souvent faible de sud à sud-est ou de direction variable.

Ce soir, la nébulosité augmentera depuis l'ouest. Ailleurs des éclaircies seront encore possibles mais durant la nuit, les nuages bas devraient concerner la plupart des régions. Localement, il y aura un risque de brouillard (givrant), principalement dans l'est du pays. Les minima, atteints en soirée, varieront entre +1 degré à la mer et -3 ou -4 degrés sur l'est du pays.