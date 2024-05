Des éclaircies au nord, des averses au sud

Des éclaircies parfois larges concerneront la Flandre et le temps sera généralement sec lundi. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, la journée commence déjà par des averses et de nombreux nuages, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Plus tard dans la matinée ou vers midi, une zone de pluie et d'averses transitera sur le pays depuis la France puis se déplacera lentement vers le nord. Le temps deviendra ensuite souvent très nuageux avec des périodes de pluie ou d'averses localement accompagnées d'orage.

Lorsque la zone de précipitations atteindra le nord du pays (en fin d'après-midi et en soirée), elle s'arrêtera quasiment, de sorte que beaucoup de pluie dans les zones proches de la frontière néerlandaise sera à craindre. Simultanément,à l'arrière de la zone de précipitations, le temps redeviendra généralement sec avec parfois de larges éclaircies, surtout dans les régions proches de la frontière française. Les maxima se situeront entre 12 et 15°C en Ardenne, autour de 17 ou 18°C sur le nord de la Flandre et entre 15 et 17°C ailleurs, sous un vent d'abord faible de direction variable ou de secteur est à sud-est, devenant modéré d'ouest à sud-ouest dans le courant de l'après-midi.

Ce soir et cette nuit, les précipitations, parfois encore intenses, devraient persister sur le nord de la Flandre et pourraient localement y conduire (en tenant compte des averses de l'après-midi) à des cumuls de plus de 25 mm en 24h. Ailleurs, le temps devrait devenir généralement sec avec formation de nuages bas ou de brouillard par endroits. Les minima seront compris entre 5 et 10°C sur la moitié sud du pays, et entre 10 et 12°C sur la moitié nord. Le vent sera généralement faible d'ouest et virera progressivement au nord. A la mer, il sera modéré.