Des éclaircies prévues mercredi après-midi, sauf dans le nord-ouest du pays

Le soleil sera plus présent mercredi après-midi avec des maxima compris entre 12 et 17 °C, plus précisément 12 °C sur les hauteurs de l'Ardenne, 13 °C sur la côte, 15 °C dans le centre du pays, 16 voire 17 °C localement en Campine ainsi qu'en Lorraine belge. Sur l'est de la Belgique, le vent de secteur nord sera plutôt faible et modéré sur l'ouest.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le ciel se dégagera davantage, avant la formation de brouillards par endroits. Les minima oscilleront entre 5 et 9 °C. Le vent de nord à nord-est devrait être faible ou sans direction précise.