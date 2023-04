Dimanche sous les nuages

La nébulosité sera abondante sur la plupart des régions dimanche matin. De faibles pluies ou bruines saupoudreront l'est et le centre de la Belgique, tandis que l'ouest du pays pourrait conserver un temps sec avec la possibilité de quelques éclaircies, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

En cours d'après-midi, le temps deviendra graduellement plus sec aussi sur le centre. Quelques ondées resteront possibles sur l'est.

Le temps sera généralement sec durant la nuit de dimanche à lundi, mais restera nuageux. Les minima oscilleront entre 4 et 8°C.

Lundi, éclaircies et périodes nuageuses se succéderont. Une averse sera localement possible, mais le temps sera le plus souvent sec. Les maxima se situeront entre 9°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 14°C dans le centre.