Encore des averses dimanche matin avant un temps plus sec

Des averses traverseront la Belgique depuis le nord ce dimanche. Un peu de grésil n'est pas exclu. Au sud du sillon Sambre et Meuse, il s'agira parfois de précipitations à caractère hivernal, selon les dernières prévisions de l'IRM. Avant midi, le temps deviendra déjà plus sec avec davantage d'éclaircies depuis les Pays-Bas. En cours d'après-midi, la nébulosité deviendra à nouveau plus variable mais le risque d'averses restera limité. Les maxima s'échelonneront de 6 degrés en Hautes-Fagnes à localement 12 degrés sur l'ouest du pays.