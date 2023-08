Glissements de terrain possibles en Slovénie et en Autriche

Les fortes pluies qui se sont abattues sur le sud de l'Autriche et sur la Slovénie font craindre de possibles glissements de terrain. Le service géologique slovène a lancé un avertissement à ce sujet, rapporte dimanche l'agence de presse STA. La population est invitée à faire preuve d'une grande vigilance quant à l'évolution possible des sols et des bâtiments.