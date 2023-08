La 11e édition "record" du Festival de Ronquières a souffert des fortes intempéries

La 11e édition du Festival de Ronquières, du 2 au 4 août, a été marquée par des conditions météo très pluvieuses qui ont provoqué de gros embarras au niveau de la mobilité et du parking. Les autorités communales et les organisateurs ont pris de nombreuses mesures en cours de festival pour trouver les meilleures solutions. Des tracteurs agricoles ont été mobilisés pour extraire de nombreux véhicules embourbés dans les parkings.

La participation au Festival de Ronquières, annoncée à 85.000 personnes avant le début de l'événement, s'est limitée à 70.000 festivaliers - 28.000 vendredi, 26.000 samedi et 16.000 au lieu de 25.000 dimanche - en raison des intempéries et de l'ouverture reportée du site du festival à 16h00 le dernier jour. L'édition 2023 constitue néanmoins un record de participation, le précédent étant de 65.000 participants en 2022.

Les portes du festival ont été ouvertes une heure plus tard samedi (13h00) et quatre heures plus tard dimanche (16h00) pour permettre aux organisateurs de mettre en place de nouveaux dispositifs sur le site et au niveau du parking.

L'ouverture plus tardive dimanche a contraint les organisateurs à revoir leur affiche à la baisse, les premiers concerts ayant commencé à 17h00 au lieu de 13h00. La scène "Colline" a été fermée en raison des conditions climatiques. Seules les scènes "Tribord" et "Babord Club" ont été accessibles aux festivaliers, qui ont pu assister à huit concerts, notamment de Jeanne Added, Benjamin Biolay, Franz Ferdinand et The Prodigy.

Les organisateurs du Festival de Ronquières ont indiqué que la 12e édition de l'événement aura lieu les 2, 3 et 4 août 2024.