La Stib passe en plan tempête, l'IRM lance une brève alerte orange

Un avis de "grands vents" ayant été émis en Région de Bruxelles-Capitale, l'accès aux parcs régionaux, aux réserves naturelles et à la forêt de Soignes est également interdit au public.

Concrètement, la ligne de tram 44 est limitée à Madoux. Des navettes circuleront entre les arrêts Madoux et Quatre Bras. Par ailleurs, la ligne de bus 41 ne passe pas par la forêt de Soignes et est déviée par la Chaussée de La Hulpe.

L'Institut royal météorologique (IRM) annonce, pour cet après-midi, des rafales comprises entre 80 et 100 km/h, équivalentes aux alertes de niveau jaune et orange, quand une ligne d'averses balayera le pays d'ouest en est. Les coups de vent pourront même dépasser les 100 km/h par endroits au littoral (alerte orange). L'IRM appelle à la vigilance, surtout entre 13h00 et 18h00.