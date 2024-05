Le mois d'avril a été assez chaud, sombre et humide, selon l'IRM

Le mois d'avril a été assez chaud, mais aussi particulièrement sombre et humide, a rapporté mercredi l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bilan climatique mensuel. Il s'agit, d'ailleurs, du quatrième mois d'avril le plus humide de la période de référence actuelle (1991-2020) et le septième mois consécutif avec des précipitations supérieures à la moyenne.