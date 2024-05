Le soleil s'imposera plus franchement à partir de jeudi

Il joue à cache-cache (...et avec nos nerfs). Le soleil devrait néanmoins sortir de sa réserve à partir de jeudi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) mardi à la mi-journée. En attendant, encore un peu de patience et déjà une certaine douceur.

Quelques averses isolées glisseront à nouveau sur le pays durant l'après-midi. Puis le ciel se dégagera depuis le nord et un vent modéré portera de belles périodes ensoleillées. Le mercure grimpera jusqu'à 19°C. En soirée, le ciel restera dégagé mais les nuages envahiront à nouveau le territoire durant la nuit. Le thermomètre indiquera alors 5°C à 10°C de minima.

Mercredi, le petit jour débutera dans la grisaille matinale. Brumes et brouillard envelopperont même l'Ardenne. Les éclaircies s'installeront toutefois dans l'après-midi. À quelques gouttes près, le temps restera alors sec. Les maxima ne dépasseront pas le 14°C en bord de mer et les 18°C en Gaume, sous un vent faible à modéré venu du nord. Le soir, le ciel se dégagera temporairement avant le retour de nuages bas parfois accompagnés de brumes et de brouillards. La nuit sera fraîche avec des minima de 2°C à 8°C.