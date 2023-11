La neige est de retour, attention sur les routes: l'IRM émet deux alertes jaunes pour deux provinces

Des averses hivernales devraient toucher les hauteurs de l'Ardenne samedi après-midi, prévoit l'IRM. Les routes seront glissantes par endroit. La limite pluie neige se situera aux alentours de 500 mètres en journée et 300 ou 400 mètres la nuit avec une accumulation de neige possible de 1 à 5 cm. Après une accalmie dimanche soir, l'est de la Belgique sera à nouveau la proie d'averses de neige ou de pluie dans la journée de lundi, avec un cumul de plus de 5 cm en moins de 24 heures.

L'alerte pour les conditions glissantes court de samedi 12h00 à lundi 22h00 pour la province de Liège, avec une interruption entre dimanche 11h00 et lundi 04h00. Pour la province de Luxembourg, le code jaune sera uniquement de mise de 04h00 à 22h00 lundi.