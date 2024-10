Dernières heures de franc soleil avant le retour des nuages d'abord et de la pluie ensuite

L'après-midi de samedi sera marquée par de belles éclaircies avant que le temps ne se gâte progressivement avec le retour de nuages d'abord et de la pluie ensuite, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique.

Samedi après-midi, le soleil sera au rendez-vous, même si quelques nuages ponctueront le ciel ci et là. Les maxima oscilleront entre 11 degrés en Hautes Fagnes et 16 degrés en Flandre, voire 17 degrés localement.

Ce soir, le ciel sera peu nuageux à serein, de quoi espérer voir quelques aurores boréales alors que le phénomène, très rare dans nos contrées, pourrait se produire cette nuit en Belgique à la suite de l'une des plus importantes éruptions solaires de ces 25 dernières années. Au cours de la nuit, des nuages élevés transiteront toutefois sur le pays, suivis de nuages moyens sur l'ouest en deuxième partie de nuit. Les minima seront compris entre 4 degrés en Hautes-Fagnes et 9 degrés à la Côte, avec des valeurs entre 6 et 8 degrés dans le centre.