Nébulosité abondante avec des averses éventuellement orageuses à l'est

Une nébulosité abondante avec quelques averses, potentiellement orageuses dans l'Est, sont à prévoir mardi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima oscilleront entre 18° et 23°.

Dans l'Est, les éclaircies seront plus nombreuses, mais une averse ou un orage pourrait également éclater en fin d'après-midi. Le vent sera faible à modéré, le plus souvent de sud à sud-est.

Mardi soir et dans la nuit de mardi à mercredi, davantage d'averses, parfois orageuses, depuis le sud, pourraient se structurer sur l'ouest et le centre du pays, avec des minima compris entre 9° et 13°. Vers l'aube, le temps deviendra sec dans la plupart des régions avec des éclaircies, mais aussi, potentiellement, quelques bancs de nuages bas ou de brouillard. Les minima seront compris entre 9° et 14°, sous un vent généralement faible sans direction privilégiée.

Mercredi, le temps sera généralement sec avec, par endroits, d'abord des nuages bas. L'après-midi, le ciel deviendra plus changeant et les nuages cumuliformes bourgeonneront jusqu'à donner une averse ou un orage. En cas d'orage, de la grêle n'est pas exclue. En beaucoup d'endroits, le temps restera toutefois sec. Le vent faible et variable deviendra modéré de nord à nord-est en cours de journée. Les maxima varieront de 20° à 25° dans l'intérieur des terres, mais ils ne dépasseront pas 16° ou 17° en bord de mer.