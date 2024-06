Plan d'urgence en vigueur mercredi au Graspop

La pluie persistante a contraint le Graspop Metal Meeting à mettre en place un plan d'urgence pour la journée de mercredi. Concrètement, cela signifie qu'aucun des parkings ne sera ouvert et que le programme sera annulé ce jour-là, peut-on lire dans un communiqué de presse publié mardi soir.

Bien que le festival de métal de Dessel ne commence officiellement que jeudi, l'organisation attend déjà de nombreux festivaliers mercredi. Néanmoins, aucun parking ne sera ouvert le mercredi. Ceux qui doivent vraiment passer la nuit sur place doivent essayer de rejoindre les campings Boneyard et Inferno par les transports en commun, indique l'organisation.

L'organisation souligne qu'elle suit de près la situation et qu'elle fait valoir que de meilleures conditions météorologiques sont prévues pour mercredi. "La programmation des autres jours du festival ne sera pas compromise", peut-on encore lire.

Le Graspop affiche complet. Tool, Judas Priest, Bring Me The Horizon et Scorpions, entre autres, se produiront lors du festival ce week-end.