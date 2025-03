Prévisions météo: aura-t-on droit à un aussi beau week-end que la semaine dernière?

Ce vendredi, la journée commencera avec de larges éclaircies dans l'ouest du pays et des conditions très nuageuses dans l'est. La nébulosité deviendra ensuite partout plus variable avec encore un risque de quelques faibles averses (hivernales) localisées. Les maxima oscilleront entre 2 et 7 degrés sous un vent faible à modéré de nord à nord-est.

Ce vendredi soir et cette nuit, le temps deviendra sec avec de larges éclaircies. Ensuite, des nuages bas se formeront depuis l'est avec un risque de quelques bancs de brouillard (givrant). Le temps restera généralement sec bien qu'une averse (hivernale) sera encore possible localement. Les minima varieront entre +2 et -3 degrés sous un vent faible à modéré de nord à nord-est.