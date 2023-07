Quelques éclaircies entre deux périodes d'averses

Les températures maximales oscilleront entre 17 degrés en Ardenne à 22 degrés ailleurs. Le vent sera modéré, et à la côte parfois assez fort, d'ouest à ouest­-sud­-ouest.

En soirée et la nuit prochaine, les dernières averses disparaîtront par l'est et le ciel deviendra partiellement nuageux. Les minima seront compris entre 11 et 17 degrés.