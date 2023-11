Quelques timides apparitions du soleil entre les averses

Les nuages bas seront assez nombreux au sud du sillon Sambre-et-Meuse et l'une ou l'autre averse arrosera encore la région côtière mercredi matin. Le soleil fera quelques apparitions dans les autres régions. Le ciel se couvrira ensuite à partir de l'ouest, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les premières pluies envahiront l'ouest en fin de matinée, puis elles se propageront aux autres régions dans l'après-midi.

Durant la nuit prochaine, la zone de pluie ondulera sur le pays et provoquera par endroits des pluies assez abondantes en seconde partie de nuit. Les minima varieront entre 6°C en haute Ardenne et 10°C en bord de mer. Le vent assez fort de sud à sud-ouest deviendra modéré de sud-ouest. Les rafales pourront encore atteindre 60 km/h.

Les maxima varieront entre 6°C en haute Ardenne et 11°C en Flandre. Le vent modéré de sud à sud-ouest deviendra assez fort avec des rafales de 60 à 70 km/h.

Jeudi, les pluies se décaleront vers l'est du pays, puis s'évacueront par l'Ardenne en début d'après-midi. Un temps plus instable avec des averses suivra à partir de la région côtière, où un coup de tonnerre n'est pas exclu. Les maxima varieront entre 7°C en haute Ardenne et 11°C en Flandre. Le vent modéré de sud-ouest deviendra parfois assez fort avec des pointes de 60 km/h.

Vendredi, la nébulosité sera variable à souvent abondante avec des averses parfois assez fortes. Elles devraient cependant être moins actives sur l'ouest du pays. Les maxima varieront entre 5°C dans les Hautes Fagnes et 11°C sur l'ouest.

Samedi, éclaircies et passages nuageux se partageront le ciel avec un risque d'averses qui concernera surtout la région côtière et l'Ardenne. Le temps devrait rester généralement sec dans les autres régions.