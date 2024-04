Un après-midi frisquet sous de belles éclaircies

Mardi après-midi, le temps restera sec sous une nébulosité variable, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Au fil des heures, la nébulosité augmentera sur l'ouest et le nord-ouest. Les maxima seront encore trop frais avec des valeurs comprises entre 6 degrés en haute Ardenne et 10 à 11 degrés en basse et en moyenne Belgique.