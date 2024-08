Un ciel serein pour observer la pluie d'étoiles filantes ces prochaines nuits

Ces prochaines nuits, le ciel devrait être peu nuageux à serein, selon les prévisions vendredi à la mi-journée de l'Institut royal météorologique. Ce ciel dégagé devrait permettre aux amateurs d'astronomie de profiter pleinement des Perséides, cette pluie d'étoiles filantes qui illuminera le ciel dès ce vendredi soir et jusqu'au 17 août.

Vendredi après-midi, après le passage d'une faible perturbation du centre vers l'est du pays, le temps deviendra progressivement plus ensoleillé à partir de l'ouest. Les maxima se situeront entre 20°C et 25°C.

En soirée et cette nuit, le ciel sera peu nuageux à serein, ce qui devrait permettre aux amoureux des étoiles filantes de contempler en toute commodité le spectacle nocturne des Perséides.