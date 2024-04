Un mardi de mi-avril avec des giboulées tardives

Des chutes de neige fondante pourront par ailleurs se produire en haute Ardenne. Les maxima seront proches de 5 ou 6 degrés dans les Hautes Fagnes, et varieront entre 8 et 11 degrés dans les autres régions.

Ce soir et la nuit prochaine, les éclaircies s'élargiront et les averses se feront moins fréquentes et moins intenses. Les nuages bas limiteront parfois la visibilité en Ardenne. Les minima varieront entre +1 degré dans les Hautes Fagnes, 5 degrés dans le centre du pays et 7 degrés en bord de mer. Le vent sera modéré de nord-ouest, devenant ensuite parfois faible.