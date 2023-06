Un soleil imperturbable mercredi après-midi

Le temps restera ensoleillé mercredi après-midi, avec quelques cumulus, surtout en Ardenne, indique l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Les maxima varieront de 21 à 24°C en Ardenne, autour de 24°C à la mer et jusqu'à 28°C ailleurs. Le vent sera modéré de nord-est, et à la Côte plutôt de secteur nord.

Le ciel se dégagera durant la soirée et la nuit, et le vent se calmera, ce qui sera propice au retour de la fraîcheur, excepté dans les grandes villes. Les minima se situeront entre 5°C en Hautes Fagnes (voire encore moins) et 13 à 15°C ailleurs (ou un peu plus dans certaines villes).

Jeudi, le soleil sera d'abord omniprésent, avant l'apparition de nuages cumuliformes dans l'intérieur. Les maxima se situeront entre 20°C en Hautes Fagnes et 24 à 27°C ailleurs. Les cumulus disparaîtront au cours de la soirée au profit d'une nuit sereine. Les minima seront compris entre 6 et 11°C en Ardenne et entre 12 à 14°C ailleurs.