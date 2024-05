Un temps sec, puis des orages en vue

Le temps sera pratiquement sec jeudi en première partie d'après-midi. Au fil des heures, la nébulosité deviendra variable dans la plupart des régions et des averses orageuses se développeront depuis l'est. Elles pourront localement être intenses, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Cet après-midi, le temps sera temporairement encore ensoleillé dans le nord et le nord-est du pays, surtout en Campine. Puis la nébulosité deviendra variable dans la plupart des régions. Des averses et des orages se développeront dans le sud-est et l'est du territoire, n'atteignant l'ouest que plus tard en fin d'après-midi ou en soirée. L'ouest du pays devrait donc conserver un temps sec. Les maxima se situeront entre 14 et 23°C, sous un vent modéré.

Ce soir, d'intenses averses, parfois orageuses, seront d'abord encore possibles sur l'est et le nord du pays.