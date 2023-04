Ajustement budgétaire: des aides pour les entreprises, pas pour les citoyens, selon le PTB

"À un an des élections, le gouvernement wallon continue de partir des besoins des grandes entreprises plutôt que de ceux des citoyens. Et il ne prend toujours pas au sérieux le besoin de lutter contre les privilèges du monde politique", a déploré le chef de groupe du PTB au parlement wallon, Germain Mugemangango.

En matière économique, "non seulement le gouvernement maintient ses aides aux grandes entreprises mais il en annonce de nouvelles. À la suite de l'ajustement, 71 millions d'euros supplémentaires, issus de Repower UE, iront ainsi aux entreprises pour des projets de décarbonation", pointe le parti d'opposition.

"il faut inverser la logique. Au lieu de subventionner des multinationales sans garanties en termes d'emploi et de transition écologique, faisons-les payer, en captant les surprofits d'Engie par exemple, et utilisons cet argent et les fonds des plans de relance pour mener une vraie politique industrielle publique", a poursuivi le chef de file de l'extrême gauche.