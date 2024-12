Les bourgmestres sont-ils assez bien payés? "C'est beaucoup d'investissement"

Ces six dernières années, il était échevin. Il gagnait 40 % de moins et complétait son revenu avec son travail de gestionnaire du matériel électrique dans le dépôt de l'intercommunale Ores à Eupen. "Je vais devoir aménager mon temps de travail. Actuellement, je travaille ici chez Ores à 4/5 temps. Et je vais voir avec ma direction pour passer à 3/5e temps, pour avoir plus de temps pour le travail que j'aurai à réaliser à la commune."

À Awan, sur les hauteurs de Liège, il y a 9 200 habitants. Thibault Smolders est à la fois l'ancien et le nouveau bourgmestre. Il touche 3 230 euros nets. Vu qu'il est socialiste, il verse l'équivalent de 10 % de son salaire brut au parti. Il lui reste en poche 2 800 euros nets par mois. Son premier métier, avec le statut d'indépendant, c'est avocat.

Et il continue à l'exercer. "On remarque quand même qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui sont bourgmestres, échevins, etc. Là, on a une sécurité parce que si on est fonctionnaire, on peut retrouver son travail dès demain. On arrête, on recommence son même travail. Moi, évidemment, ici, c'est différent en tant qu'indépendant. Si demain, j'arrête d'être avocat pendant six ans, je n'ai plus ma clientèle."

De l'insécurité

Un bourgmestre n'est jamais sûr d'être réélu. Il peut même être éjecté via une motion de défiance votée au conseil communal. Cette insécurité d'emploi, c'est ce qui a poussé Valérie Maas à conserver, elle aussi, son travail de secrétaire à mi-temps. Pourtant, à Saint-Nicolas, avec 24 500 habitants, elle touche 4 500 euros nets, dont 1 000 euros repartent au PS. Pour une mère célibataire avec deux enfants, ça aurait pu suffire. "Si demain, la démocratie décide que je n'ai plus ma place ici à Saint-Nicolas comme mandataire et comme bourgmestre, en l'occurrence, je me retrouve en stage d'attente, donc au CBS ou au chômage en allocation."