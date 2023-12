Alexander De Croo et quatre Premiers ministres s'adressent à Charles Michel sur la guerre à Gaza: "Il est impératif que nous tenions un débat sérieux"

Le Premier ministre belge Alexander De Croo et ses homologues espagnol Pedro Sanchez, irlandais Leo Varadkar et maltais Robert Abela ont envoyé un courrier au président du Conseil européen Charles Michel afin de réclamer un "débat sérieux" sur la situation dans la Bande de Gaza lors du Conseil européen des 14 et 15 décembre prochains.

"Compte tenu de la gravité de la situation et des risques d'escalade en Cisjordanie et dans la région, il est impératif que nous tenions un débat sérieux sur la guerre pendant le prochain Conseil européen qui aura lieu les 14 et 15 décembre. Nous faisons appel à votre leadership pour diriger une telle discussion, qui devrait viser à s'entendre sur un objectif clair et une position ferme de l'Union européenne", écrivent-ils dans ce message que Belga a pu consulter samedi.

"Nous réitérons notre ferme condamnation des attaques terroristes commises par Hamas le 7 octobre et appelons à la libération immédiate de tous les otages. Nous réitérons le droit d'Israël de se défendre conformément au droit international et aux normes internationales. Nous nous félicitons de la pause humanitaire. Mais nous avons atteint un moment où l'Union européenne doit aller plus loin sur trois points", ajoutent-ils.