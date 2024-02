Bénéfice moyen de près d'un demi-milliard pour les gestionnaires de réseau de distribution

Les gestionnaires de réseau de distribution sont des coopératives intercommunales (anciennement intercommunales) chargées, entre autres, de la distribution locale d'électricité et de gaz naturel aux consommateurs. Ces derniers, via leur facture, paient une contribution pour cette distribution: le coût de distribution. La Belgique compte 16 gestionnaires de réseaux de distribution: dix en Flandre, cinq en Wallonie (AIEG, AIESH, Ores, Resa et Réseau d'énergies de Wavre) et un à Bruxelles (Sibelga).

Selon le SPF Économie, 54% du bénéfice des GRD provient de l'électricité, 36,5% du gaz et 9,5% d'autres activités.