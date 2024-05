Brésil: Bolsonaro toujours hospitalisé, transfert prévu à Brasilia

Hospitalisé pour soigner une infection cutanée, l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro "va bien" et doit être transféré lundi de Manaus (nord) vers la capitale Brasilia, a indiqué l'un de ses fils.

"Mon père va bien, il réagit bien aux antibiotiques et il doit être transféré à Brasilia aujourd'hui", a écrit sur X le député Eduardo Bolsonaro, troisième fils de l'ancien chef de l'Etat (2019-2022).

Dimanche, M. Bolsonaro avait annoncé sur X qu'il avait été hospitalisé à Manaus pour soigner un érysipèle, infection bactérienne caractérisée par une inflammation de la peau, "sans date de sortie de prévue".

L'hôpital Santa Julia de Manaus avait précisé que l'ancien chef de l'Etat avait été admis samedi "en raison d'une déshydratation et d'une infection cutanée" et qu'il restait "hospitalisé pour une antibiothérapie par voie veineuse et une réhydratation".

Chez les patients atteints d'érysipèle, une plaque rouge douloureuse apparaît le plus souvent au niveau des jambes et parfois sur le visage, accompagnée de fièvre.