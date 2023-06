Bruxelles lance un appel à candidatures pour deux nouvelles séries de Contrats école

Le Contrat École, un dispositif régional de rénovation urbaine, débuté en 2016, vise à renforcer l'attractivité et améliorer l'intégration urbaine des établissements scolaires dans leur environnement, via des investissements dans les écoles en déficit d'image, ainsi qu'à accroître l'offre d'équipements collectifs aux habitants du quartier, via une ouverture des établissements scolaires en dehors du temps scolaire (accès aux infrastructures sportives et culturelles, au réfectoire, ouverture des cours d'école, etc.)

Il s'agit aussi de favoriser l'ouverture de l'école vers le quartier via des actions socio-économiques et des opérations de requalification de l'espace public.