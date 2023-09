ChasseonWeb, nouvel outil à destination des usagers des forêts wallonnes

Citoyens, randonneurs, vététistes, promeneurs, services de l'administration et chasseurs doivent se partager l'usage des forêts wallonnes. Idéalement de façon sereine et, dans ce but, une plateforme interactive fait son apparition, annonce mercredi le cabinet du ministre wallon en charge de la Chasse, Willy Borsus. Chasseonweb a pour mission de rassembler en un seul lieu les territoires de chasse et les dates des battues.

Les chasseurs y encoderont leurs dates de battues et il sera également possible pour les autres usagers de vérifier si un territoire de chasse est fermé. ChasseOnWeb sera compatible avec les applications de randonnée et de tourisme.

Son développement a pu se réaliser grâce à la participation de plusieurs partenaires, notamment le Département Nature et Forêts (DNF) et celui de l'Etude du Milieu Naturel et Agricole (DEMNA), les Conseils cynégétiques et le Royal St Hubert Club, les chasseurs ou encore Cynégéweb.