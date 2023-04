City - Bayern et Benfica - Inter, premières affiches des quarts de finale

Le choc City - Bayern marquera les retrouvailles entre Pep Guardiola et le club allemand, que l'Espagnol avait entraîné de 2013 à 2016. Guardiola n'était pas parvenu à soulever la Coupe aux grandes oreilles avec le club bavarois et il n'y est pas non plus parvenu avec les Cityzens.

Manchester City avait perdu sa seule finale de C1 en 2021 à Porto, à huis clos à cause de la pandémie de Covid. Les Anglais avaient été battus 1-0 par le Chelsea de Thomas Tuchel, aujourd'hui sur le banc bavarois.