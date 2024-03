Colère des agriculteurs: le ministre promet des "mesures concrètes" à la réunion d'aujourd'hui

La réunion de la task force alimentation regroupant des représentants du monde agricole, de l’industrie alimentaire, de l’alimentation et les ministres concernés par ces matières se tient ce vendredi. "On va proposer des mesures concrètes", promet David Clarinval à l'entrée.

La task force alimentation a été créée en réponse à la colère des agriculteurs. Le but: tenter de trouver des solutions à certaines de leurs difficultés. Les différents représentants se réunissent aujourd'hui. Nous avons interpellé le ministre de l'Agriculture David Clarinval à l'entrée de cette réunion.

"Aujourd'hui, on va proposer le résultat des travaux des différents groupes et ensuite, on va proposer une liste de mesures concrètes que l'on pourra mettre en œuvre rapidement avec les collègues. Au niveau fédéral, on va maintenant venir avec une série de mesures concrètes que l'on va, j'espère, pouvoir faire accepter à l'ensemble des partenaires", avance-t-il.