Commémoration en mémoire des victimes de l'Holocauste à la caserne Dossin

(Belga) A l'occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, vendredi, des ambassadeurs de 11 pays sont venus déposer une gerbe à la caserne Dossin, à Malines.

"Entre 1942 et 1944, 25.490 Juifs et 353 Roms ont été déportés depuis la caserne Dossin à Malines. La plupart des trains avaient pour destination finale Auschwitz-Birkenau. Peu de déportés ont survécu. Aujourd'hui, l'ancienne base militaire est un lieu empreint de sérénité, dédié au recueillement et au souvenir, un Mémorial", rappelle la caserne Dossin. La Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste a lieu chaque année le 27 janvier, jour de la libération du camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau en 1945. La caserne Dossin participe chaque année à la commémoration et a cette fois-ci invité quelques ambassadeurs basés en Belgique. Ainsi, ceux d'Allemagne, d'Estonie, des États-Unis, de France, de Hongrie, d'Israël, de Lituanie, de Pologne, de République tchèque, du Royaume-Uni et de Suède sont venus déposer une gerbe à la caserne. Ils ont ensuite visité le Mémorial et le musée. (Belga)