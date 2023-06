De nouveaux aménagements publics voient le jour dans le quartier de Bavière à Liège

Une nouvelle place, appelée place des Arts, une fontaine, des espaces arborés et de repos, et une plaine de jeux ont été inaugurés samedi matin par les autorités liégeoises en face de l'académie Grétry, située boulevard de la Constitution dans le quartier de Bavière.

"Il fallait procéder à ce changement parce que le quartier vieillit. Il n'était plus assez agréable pour les habitants et on voit que tout le monde adopte ces aménagements", a expliqué à l'agence Belga le bourgmestre de Liège Willy Demeyer. "C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de tout ce que la ville de Liège essaie de faire dans différents quartiers, à savoir avoir des quartiers vivables, arborés, avec des espaces publics agréables."

Ces aménagements entourent désormais le nouveau bâtiment du pôle des savoirs "B3", qui sera lui inauguré mercredi prochain.