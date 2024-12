Formation fédérale: on entame "les discussions de la dernière chance"

Ainsi, ce jeudi ils abordent le marché du travail, ce vendredi la fiscalité et ce dimanche, les pensions. Autrement dit, de gros dossiers.

Les cinq présidents de parti vont présenter leurs volontés et leurs tabous dans chacun de ces thèmes. Ça paraît dingue, mais apparemment, la vision de tous n'est pas encore claire pour tout le monde, même si ça fait quelques mois qu'on a voté.

Tout cela aura évidemment des impacts budgétaires et il faudra donc voir si ces changements de méthode auront un réel impact positif sur le résultat de la négociation. On entame en quelque sorte aujourd'hui les discussions de la dernière chance si on veut un gouvernement avant la fin de cette année.

Et pour le budget 2025, de toute façon, c'est trop tard. La commission des finances de la Chambre a d'ailleurs voté les douzièmes provisoires pour les trois premiers mois de l'année prochaine. Une sorte de budget de secours basé sur les dépenses de l'année précédente. Un budget qui sera voté en séance plénière la semaine prochaine.