Des Institutions Islamiques de Belgique s'opposent aux cours d'éducation sexuelle

Depuis cette rentrée scolaire, tous les élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles recevront régulièrement des animations relatives à l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (Evras). Tous les élèves de 6e primaire et de 4e secondaire recevront au minimum une animation. Cela concerne 85.000 élèves en Wallonie et 25.000 élèves à Bruxelles.