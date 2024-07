DPR: "De la couillonnade, de l'illusion, de la poudre aux yeux", dénonce le PTB

"Vous dites que les Wallons et les Wallonnes ne paieront pas de taxes supplémentaires. Je vous réponds : c'est de la couillonnade. De l'illusion. De la poudre aux yeux", a dénoncé le chef de groupe du PTB au parlement wallon, Germain Mugemangango, mercredi, à l'occasion des débats sur la Déclaration de Politique Régionale (DPR).

"Le renouveau de la Wallonie, le changement ou encore la mission du basculement, de l'audace et de l'ambition: Toute cette créativité poétique pour éviter de dire l'essentiel: vous allez appliquer une politique d'austérité", a enchaîné le député PTB Julien Liradelfo.

"Toujours ces vieilles recettes qui conduisent au même résultat : ce sont les travailleurs qui payent l'addition" alors qu'on ne touchera pas aux salaires des ministres, a-t-il ajouté.

"Vous voulez réduire le déficit de moitié. Vous allez couper dans les aides à l'emploi, dans le budget TEC, de la RTBF, des associations et même du Forem", a repris Germain Mugemangango.

"En réalité, ce gouvernement fera payer les travailleurs de multiples façons. Les travailleurs paieront à cause des privatisations prévues et des tarifs qui risquent d'augmenter. Les travailleurs paieront car ce gouvernement va s'attaquer à tous les services publics. Il s'en prendra aux plus faibles pour cacher qu'il s'attaque aux droits de tous les travailleurs ainsi qu'aux contre-pouvoirs démocratiques qui pourraient remettre sa politique en question", a averti le chef de file de l'extrême gauche en assurant enfin que son parti sera aux côtés "de tous ceux qui paieront les pots cassés de cette stratégie".