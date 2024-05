L'appel du PTB, l’impossible reconnaissance de la Palestine et quelques perles des réseaux sociaux: voici le Carnet de campagne n°38

Partager:

Carnet de campagne épisode 38 : une semaine de marquée par l’appel du PTB pour une coalition de gauche, par la montée de l’extrême-droite en Flandre, par l’impossible reconnaissance de la Palestine ou encore par quelques perles des réseaux sociaux. Les élections approchent, nous voterons dans 14 jours.

On commence tout de suite ce carnet de campagne avec l’appel de la semaine. Il est signé Raoul Hedebouw, président du PTB : "Je fais un appel ici aujourd’hui, au PS et à Ecolo parce que, je ne vais pas tourner autour du pot, avec Georges-Louis Bouchez, cela ne va pas le faire. Mais au niveau du PS et d’Ecolo, je trouve cela grave qu'ils ferment la porte", dit-il sur notre plateau. Suspense insoutenable. Qu’ont-ils répondu ? Ont-ils changé d’avis ? Et bien. Non.

Jean-Marc Nollet, co-président d’Ecolo, déclare: "La question du PTB ne se pose pas. Soyons bien clair. J’ai des divergences fondamentales avec le PTB". Pareil pour Paul Magnette, président du PS : "Ça n’arrivera jamais. Ça je peux vous donner ma main à couper. Ça n’arrivera jamais", dit-il. À lire aussi Le PTB, "jamais" dans un gouvernement avec le PS? "Nous serons incontournables" répond Raoul Hedebouw Ce que nous apprend le Grand Baromètre D’ailleurs pour une majorité, il faut un certain nombre de députés. Alors, vérifions. Prenons le Grand Baromètre RTL Info-Ipsos-Le Soir. Pour le Parlement wallon, PS-Ecolo-PTB, cela donnerait 38 députés sur 75. Ça passe tout juste. Au parlement fédéral, on rajoute les partis frères flamands, Vooruit et Groen. Le PTB est un parti unitaire. Il y aurait 56 députés sur 150. Pour une majorité, on est très loin du compte. À lire aussi Grand Baromètre: quel parti obtiendrait le plus de sièges à la Chambre?

A deux semaines des élections, le Grand Baromètre est d’ailleurs très riche d’enseignement… comme DéFI qui n’est pas super en forme. Il est le dernier parti à Bruxelles et en Wallonie. Mais le candidat Michel Claise ne désespère pas pour autant : "Il y a 30% d’indécis, sans compter les gens qui se déclarent votant pour tel ou tel parti. Comme alors j'aime à le répéter : ne votez pas par dépit, votez défi !", dit-il ce dimanche dans l'émission Face à Buxant. À lire aussi Michel Claise, candidat de DéFI, fait face à Martin Buxant Petit détour en Flandre, dans notre Grand Baromètre, il se confirme, une fois de plus, que le Premier parti au nord du pays, c’est l’extrême droite. Le Vlaams belang, plus d’un Flamand sur 4 voterait pour ce parti. Petit rappel : voici leur dernier clip de campagne. Le bon cycliste flamand dépassé par les coureurs français, allemands et hollandais. Et s’il ne va pas plus vite, c’est bien sûr parce qu’il doit tirer ce vilain Wallon paresseux. Et les sympathisants, militants l’on bien retenu. "Dégoutants", "Toute la sueur, tout l’argent de ceux qui travaillent ici, ça va chez les Wallons. C’est malhonnête", disent les personnes rencontrées dans le cadre de notre documentaire "Les Flamands sont-ils d'extrême droite ?"