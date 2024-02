Paul Magnette dans les Puncheurs: à gauche toute, il a été très clair sur sa préférence

Il s’agissait surtout de recadrer le PTB, l’extrême gauche, car la copie ne vaut jamais l’original, a dit en substance Magnette, et si vous voulez vraiment qu’on taxe les riches et les ultras riches (comprenez ceux qui ont plus de 1,25 millions d’euros en patrimoine) alors il faudra cocher la case PS le 9 juin prochain dans l’isoloir parce que le PS, contrairement au PTB, veut vraiment faire bouger les choses, a assuré Magnette.

On ne pourra pas dire qu’il avance masqué, le président socialiste. "Je suis un homme de gauche, je veux des gouvernements le plus à gauche possible", a-t-il martelé. Veuillez comprendre, je traduis : je ferai tout pour éviter que les libéraux soient dans des coalitions et pour mettre en place des gouvernements PS/ Ecolo/Les Engagés. Au vu des intentions de vote, à l’heure actuelle, ça passerait de justesse en Wallonie mais pas au fédéral. La campagne électorale est encore longue et elle va être dure.

