Une sourate au Parlement bruxellois, des fusillades et des tacles entre partis: voici notre carnet de campagne numéro 22

Dans ce carnet de campagne numéro 22, il est question de drogue, de prières dans un Parlement, du président de Défi qui tape sur les Ecolos, d’agriculteurs en campagne, et de politiques qui font la fête au Carnaval.

On entame avec le thème de la semaine : la drogue et les fusillades à Bruxelles. Les règlements de compte se succèdent dans les rues de Saint-Gilles, en région bruxelloise et la mafia de la cocaïne sème la terreur... et des graines sécuritaires dans la campagne électorale. Le MR propose, si nécessaire, d’envoyer l’armée dans les rues, de créer un poste de commissaire de la criminalité urbaine. Les socialistes nuancent et le ministre de la Justice, OpenVLD, tente de rassurer avec des chiffres : il explique notamment que depuis novembre 8 magistrats et 5 juristes extras au parquet de Bruxelles. "15 juristes seront recrutés dans les semaines à venir pour la police fédérale à Bruxelles. 70 inspecteurs pour la police des chemins de fer à Bruxelles et 25 inspecteurs extras sont déjà là", dit-il.

Une sourate au Parlement bruxellois Enchainons avec le dérapage de la semaine, cette histoire de prière au Parlement bruxellois. On peut appeler ça un dérapage incontrôlé en pleine campagne : on l’a appris vendredi, mais ça s’est produit il y a plus d’un mois : un imam Pakistanais a récité une sourate du Coran à la tribune du Parlement bruxellois. À lire aussi Une taxe sur les millionnaires qui pourrait rapporter gros et l'IA du MR qui ne connait pas Charles Michel: voici notre 21ème carnet de campagne L’homme de foi était là dans le cadre d’une visite organisée par un élu socialiste et en présence de Nawal Ben Hamou, secrétaire d’État PS, qui a quitté les lieux. En tout cas, aujourd’hui, le président du parlement tient à resserrer les boulons et a rappelé à l’ordre le député qui a organisé la visite. "Le Parlement, c'est le temple uniquement de la démocratie et de rien d'ordre", rappelle-t-il.

Les agriculteurs sont partout On reste avec les socialistes qui étaient en congrès cette semaine pour valider leur programme. Un congrès à Bruxelles ce dimanche, mais aussi à Charleroi la veille, où les agriculteurs se sont invités. Pour rappel, ils étaient aussi venus à celui du MR il y a quelques semaines. Un petit coup de rappel du monde agricole et, comme nous sommes en campagne, en guise de réponse, Paul Magnette en a profité pour régler ses comptes avec les libéraux qu'il accuse d'être "la source du problème des agriculteurs".



Le président à l’honneur cette semaine dans l'émission les Puncheurs, qui accueille chaque mercredi, un président de parti francophone, c’est François De Smet qui s'est essayé à l'exercice. Un François De Smet très posé, très pédagogue, très clair et qui n’a tapé quasi que sur les Écolos et les Engagés... ce que n'a pas trop apprécié Céline Tellier (Ecolo) qui lui a répondu dans Face à Buxant. "J'ai un peu du mal avec ces phrases assassines qui sont extrêmement caricaturales. Je ne vois pas bien en quoi le débat avance", note-t-elle. Du mouvement dans les formations