"Pour le MR, c'est difficile à accepter": la situation est bloquée à Wavre malgré un "pacte" Les Engagés-PS-Écolo

À Wavre, un accord entre Les Engagés, le PS et Écolo pourrait écarter le MR du pouvoir. Mais la situation est pour le moment bloquée à cause des "instances supérieures".

Benoît Thoreau, chef de groupe des Engagés, pourrait devenir bourgmestre mais la situation reste très compliquée pour le moment. "Nous avons eu des contacts cordiaux avec le MR mais nous avons senti un véritable besoin de changement dans la population et le MR est dominant à Wavre depuis plus de 50 ans", dit-il. "C'est difficile de mettre en place une politique de changement avec une formation qui est là depuis aussi longtemps."

La liste des Engagés, arrivée à égalité de sièges avec la liste du bourgmestre (MR) à Wavre à l'issue du scrutin de dimanche, pourrait reléguer les libéraux dans l'opposition, ce mardi. Un accord a été signé entre Les Engagés, le PS et Écolo pour un pacte de majorité pour la prochaine mandature.

Les 3 partis ont validé lundi soir le pacte conclu. Mais, selon Benoît Thoreau, les instances supérieures des Engagés, du PS et du MR ont réagi suite à cet accord. "Ça se passe au-dessus de nous et nous sommes donc dans l'attente", explique-t-il. "Ils ne sont pourtant pas censés intervenir, l'autonomie des communes doit être une réalité. Mais il y a des enjeux autres. Pour le MR, c'est difficile à accepter que Nivelles et Wavre leur échappent."