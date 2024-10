Après un siècle aux commandes de Frameries, le PS est rejeté dans l'opposition: Manu Disabato devient le seul bourgmestre Ecolo de Wallonie

Le PS perd la majorité à Frameries après plus d'un siècle de domination, laissant la place à une coalition inédite menée par Manu Disabato (Ecolo), nouveau bourgmestre.

Les élections communales ont provoqué un véritable séisme à Frameries où le PS, aux commandes de la cité boraine depuis plus d'un siècle, a été rejeté dans l'opposition à la suite de l'alliance des listes Be Frameries et MR&Vous. La poste de bourgmestre revient ainsi à l'Ecolo Manu Disabato, tête de pont de l'opposition framerisoise, qui a engrangé 900 voix de préférence.

La liste socialiste conduite par Arnaud Malou (1.776 voix) a totalisé 46,51 % des voix le 13 octobre contre 41,41 % en 2018. Malgré sa progression, les troupes du PS ont été rejetées dans l'opposition pour la prochaine mandature après l'alliance de la liste MR&Vous (22,66 %) conduite par Florence van Houte (582 voix) et Be Frameries (30,83 %) emmenée par Manu Disabato (46), qui, avec ses 900 voix de préférence, deviendra le seul bourgmestre Ecolo de Wallonie en décembre.